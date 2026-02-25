Tempo di lettura: 8 minuti Su mare, bonifiche, vivibilità e altre questioni cruciali i comitati di Napoli Est sono stati convocati domani in Prefettura. Un incontro organizzato dopo richiesta delle stesse sigle civiche. Identica pec è stata inviata a Palazzo San Giacomo, ma “dal Comune non abbiamo ancora ricevuto alcuna notizia” dichiara Enzo Morreale del comitato civico di San Giovanni a Teduccio. Le missive sono state sottoscritte anche da Casa del Popolo Raffaele Perna, Comitato Barra R-Esiste, Acli Beni culturali, Napoli orientale e Unione Sindacale di Base – Napoli. “Da circa un mese – spiega Morreale – a bbiamo scritto al Comune di Napoli e alla Prefettura per chiedere un incontro e approfondire tutti gli aspetti relativi alla balneabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Su mare, bonifica e Auditorium comitati Napoli Est convocati in Prefettura: “Il Comune dia risposte”

Napoli Est, San Giovanni a Teduccio ritrova il mare: da domani la bonifica dell’ultimo lotto degli areniliProsegue il piano di bonifica degli arenili di San Giovanni a Teduccio, inserito nell’ambito dell’accordo di orogramma per il Sin (Sito di Interesse...

Napoli Est, il Comune annuncia: "Mare balneabile per l'estate 2026"Prosegue il piano di bonifica degli arenili di San Giovanni a Teduccio, inserito nell'ambito dell'Accordo di Programma per il Sin (Sito di interesse...

Temi più discussi: Napoli, bonifica di Bagnoli: Evitiamo notizie da procurato allarme; Inchiesta Bagnoli, Manfredi: le opere di bonifica e di rigenerazione urbana decise con tutte le istituzioni; Caldo e meteo estremo. il Consorzio di bonifica ha progetti per 201 milioni di euro; Marsala, avviata la bonifica sul litorale Stagnone.

Bonifica Bagnoli, colmata e America’s Cup 2027: perché si protesta?A Bagnoli cresce la protesta contro i lavori per l’America’s Cup 2027: al centro la colmata, le bonifiche rinviate e le indagini della Procura ... napolike.it

Bonifica di Bagnoli: Evitiamo notizie da procurato allarmeI subcommissari Falconio e De Rossi in commissione Ambiente. Auricchio: Dati Arpac? Le nostre centraline hanno risultati positivi ... napoli.repubblica.it

I carabinieri hanno arrestato un 28enne a Napoli Est: aveva usato un drone per spiare all’interno dell’abitazione della ex. - facebook.com facebook

FOTO ESCLUSIVA - #ADL al lavoro per stadio e centro sportivo: sopralluogo a Napoli Est, ecco in quale zona x.com