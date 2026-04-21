Il dibattito sulla destinazione futura de ’La Fabbrichina’ coinvolge attivamente le forze politiche locali, con una discussione che si concentra sulla possibilità di trasformarla in spazio pubblico o mantenerla come bene privato. La maggioranza ha affermato di essere pronta a intervenire, mentre il Partito Democratico ha chiesto dettagli su modalità e fonti di finanziamento. La questione resta al centro di un confronto acceso tra le parti.

Fabbrichina, sul suo futuro si discute con una certa vivacità: meglio spazio pubblico o anima privata? Lo scontro è tra maggioranza e Pd. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 27 aprile alle 12. La procedura mette sul piatto oltre un milione di euro: 1.031.000, per la precisione, base d’asta per quel che rimane il Piano Particolareggiato Atpa3 ‘La Fabbrichina-Vulcanica’. Sarà un lotto unico, comprendendo sia l’area della Vulcanica sia i cosiddetti "immobili collinari". "Ci sarà una nuova asta a lotto unico, come abbiamo auspicato fin dalla campagna elettorale, perché secondo noi – ha affermato il sindaco Piero Pii – quell’area va riqualificata tutta insieme, non si può fare a pezzi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro de ’La Fabbrichina’. Pii: "Pronti a intervenire". Il Pd: "Come e con quali soldi?"

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