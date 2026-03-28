Nel corso dell'ultimo anno, i partiti politici italiani hanno ottenuto finanziamenti attraverso la scelta del 2x1000 nelle dichiarazioni dei redditi. I dati mostrano quali sono le organizzazioni preferite dai contribuenti, con alcune che raccolgono somme significative rispetto ad altre. Tra i contribuenti di Genova, si riscontrano preferenze specifiche per determinate forze politiche che hanno ricevuto maggiori contributi tramite questa modalità.

Tra le opzioni presenti in sede di dichiarazioni dei redditi, per qualsiasi contribuente italiano, c'è anche il 2 per mille. Una quota dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che può essere destinata al finanziamento della politica o, più recentemente, dell'associazionismo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Quanti soldi incassano i partiti politici con il 2x1000 (e quali sono i preferiti dei genovesi)

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