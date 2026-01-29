I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una serata di sfide tra diversi programmi.

La Rai sfiora il tris nella giornata di mercoledì 14 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5), ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità vendica Rai 1, che riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, invece, Morbo K (Rai 1) si arrende a Una Nuova Vita con Anna Valle (Canale 5). Poi, Chi l’ha visto?(Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7), Ricatto d’amore (Rai 2), Le Iene Inside (Italia 1), Benfica – Real Madrid(Tv8), Realpolitik (Rete 4) e Little Big Italy (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri mercoledì 28 gennaio chi ha vinto tra Una Nuova Vita, Morbo K, Chi l'ha visto e Le Iene

Mercoledì 28 gennaio, gli ascolti tv hanno mostrato differenze tra le due reti principali.

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano come il film

