A casa Galassi presentazione del libro Il fiume Torsa

Da udinetoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fiume Torsa nasce dalla confluenza di alcune risorgive presso l'omonima frazione di Pocenia, a nord del paese, e successivamente, dopo aver percorso circa 6 chilometri, sfocia nel fiume Stella. Dal punto di vista paesaggistico-faunistico questo fiume fa parte del Parco Comunale dei.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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