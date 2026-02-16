Canada se la secessione dell’Alberta bussa alla porta di Trump…

Il gruppo che sostiene l’indipendenza dell’Alberta ha rivelato di aver incontrato tre volte nel 2025 alti funzionari dell’amministrazione Trump, portando avanti un progetto che mira a rafforzare l’autonomia della provincia canadese. Durante questi incontri, i rappresentanti hanno discusso di un’eventuale alleanza con gli Stati Uniti, portando con sé una proposta concreta di collaborazione economica. Gli incontri si sono svolti in privato e hanno avuto come obiettivo principale lo sviluppo di una strategia condivisa tra le due parti.

Incontri riservati e agenda “da Stato”. I promotori del Progetto Prosperità dell’Alberta, uno dei gruppi che spingono per l’indipendenza della provincia canadese, raccontano di aver incontrato per tre volte nel 2025 funzionari “molto, molto alti” dell’amministrazione Trump e di avere in programma un altro incontro. Al centro dei colloqui, temi che non appartengono a una semplice piattaforma politica regionale: adozione del dollaro statunitense, sicurezza delle frontiere, tasse e debito pubblico, sistema pensionistico dell’Alberta e perfino l’ipotesi di un esercito autonomo. Il messaggio, pur con la cautela formale (“Non chiediamo di diventare il cinquantunesimo Stato”), è quello di un soggetto che ragiona già come entità sovrana. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Argomenti discussi: La Casa Bianca sta appoggiando i separatisti per destabilizzare il Canada.

