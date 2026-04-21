Il finto rinnovo della tessera sanitaria è la trappola digitale più pericolosa del momento | ecco perché

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le truffe online legate al rinnovo della tessera sanitaria. In alcuni casi, le persone ricevono notifiche che sembrano ufficiali, ma in realtà sono tentativi di inganno. Questi messaggi non sono semplici promemoria o richieste di aggiornamento, ma vere e proprie trappole create per rubare dati personali e informazioni sensibili. La minaccia si presenta come un modo per compromettere l’identità sanitaria degli utenti.

Non è la solita notifica di sistema, non è un sollecito burocratico: è una trappola digitale confezionata su misura per colpire dove siamo più vulnerabili, ovvero sulla nostra identità sanitaria. Dopo una tregua durata solo pochi mesi, i cyber-criminali tornano all’attacco con una nuova, insidiosa variante della truffa della tessera sanitaria. Questa volta, come riportato dal Corriere della Sera, la minaccia è così concreta da aver spinto il Ministero della Salute a lanciare un’allerta ufficiale nelle scorse ore. Il copione è un classico del phishing, ma con una veste grafica ancora più ingannevole. La truffa viaggia via email. Il mittente sembra autorevole e l’oggetto promette un servizio apparentemente utile: il rinnovo della tessera o l’aggiornamento dei dati per l’iscrizione a nuovi servizi digitali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il finto rinnovo della tessera sanitaria è la trappola digitale più pericolosa del momento: ecco perché Notizie correlate Leggi anche: La truffa della tessera sanitaria scaduta: ecco le false mail per il rinnovo Email sul rinnovo della tessera sanitaria: l’allarme del ministero della Salute sulla truffa, ecco come difendersiL’allarme arriva direttamente dal sito del ministero della Salute e riguarda una nuova ondata di truffe online che sta colpendo migliaia di cittadini... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Agnadello - Falsi avvisi di pagamento della Tari; Incassa più di mille euro per l’assicurazione auto e poi scompare: denunciato falso broker nel Reggino; Email truffa sulla tessera sanitaria, alert del Ministero; Philip Morris International, da Fda ok rinnovo ordini commercializzazione Iqos. Il finto rinnovo della tessera sanitaria è la trappola digitale più pericolosa del momento: ecco perchéIl Ministero della Salute lancia l'allerta: la finta email di rinnovo della tessera sanitaria nasconde un pericoloso furto di identità ... ilfattoquotidiano.it Addio alla carta d’identità cartacea: sabato di aperture straordinarie a Tivoli per il rinnovo della CIEIl conto alla rovescia per la definitiva pensione della vecchia carta d’identità elettronica è ufficialmente iniziato. I vecchi documenti, comprese quelle attualmente in corso di rilascio, avranno i ... msn.com Continua l’ondata di truffe digitali che sfrutta falsi avvisi di “spazio cloud esaurito” per rubare dati sensibili. Attraverso grafiche che imitano i grandi provider, i criminali spingono gli utenti a inserire dati della carta di credito per un finto rinnovo. La regola d’oro è i facebook