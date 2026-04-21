Il filmino che rimbalza nelle chat | video satirico sul Grattacielo Scatta la segnalazione alla polizia

Un video satirico, realizzato con l’uso dell’intelligenza artificiale, sta circolando tra le chat e mostra il Grattacielo come sfondo. La sua diffusione ha portato a una segnalazione alle autorità di polizia. Le immagini sono state condivise online e stanno attirando l’attenzione, anche grazie alla natura artificiale del contenuto. La polizia ha avviato verifiche in relazione alla diffusione del video.

Ferrara, 21 aprile 2026 – Le immagini sono create dall’Intelligenza artificiale. Lo sfondo è quello del Grattacielo. Buio, sotto una pioggia battente e un cielo squarciato da fulmini. Ai piedi delle torri si vedono persone che dormono a terra, avvolte nelle coperte. La voce che accompagna le figure intona un canto con accento campano, nello stile degli artisti neomelodici. I contenuti delle strofe che accompagnano le immagini sembrano assumere i toni di una sorta di satira amara sul dramma degli sfollati del Grattacielo, usciti di casa tra gennaio e febbraio a seguito delle ordinanze firmate dal sindaco Alan Fabbri. https:www.ilrestodelcarlino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il filmino che rimbalza nelle chat: video satirico sul Grattacielo. Scatta la segnalazione alla polizia Notizie correlate Leggi anche: Sorteggio No, ribaltone Sì. Il pamphlet di Davigo &Co. rimbalza nelle chat "Un pallone che rimbalza in piazza non è un problema di ordine pubblico, è una persona che cresce": la segnalazioneGentili concittadini, gentile amministrazione,ho letto con crescente sconcerto della approvazione dell'emendamento inserito nel nuovo Regolamento di...