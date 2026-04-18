Un pallone che rimbalza in piazza non è un problema di ordine pubblico è una persona che cresce | la segnalazione
Un nuovo emendamento al Regolamento di polizia urbana del Comune di Viterbo vieta di giocare a pallone nelle piazze e nelle vie del centro. La decisione ha suscitato reazioni tra cittadini e amministratori, che hanno letto con sorpresa questa modifica. La norma, approvata di recente, proibisce in modo esplicito di praticare questa attività nel centro storico, portando a riflessioni sulla gestione degli spazi pubblici e sulle regole locali.
Gentili concittadini, gentile amministrazione,ho letto con crescente sconcerto della approvazione dell'emendamento inserito nel nuovo Regolamento di polizia urbana del Comune di Viterbo, che vieta di giocare a pallone nelle piazze e nelle vie del centro abitato. Ho riletto più volte, sperando di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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