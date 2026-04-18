Un pallone che rimbalza in piazza non è un problema di ordine pubblico è una persona che cresce | la segnalazione

Un nuovo emendamento al Regolamento di polizia urbana del Comune di Viterbo vieta di giocare a pallone nelle piazze e nelle vie del centro. La decisione ha suscitato reazioni tra cittadini e amministratori, che hanno letto con sorpresa questa modifica. La norma, approvata di recente, proibisce in modo esplicito di praticare questa attività nel centro storico, portando a riflessioni sulla gestione degli spazi pubblici e sulle regole locali.