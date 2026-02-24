Sorteggio No ribaltone Sì Il pamphlet di Davigo &Co rimbalza nelle chat

Il pamphlet di Marco Bisogni ha generato discussioni accese perché sostiene che un eventuale “ribaltone” nella magistratura sia possibile, mentre il sorteggio non garantisce riforme efficaci. L’autore, attuale consigliere del Csm, analizza dati e confronti per convincere i giudici a considerare alternative alla selezione casuale. Le chat tra magistrati mostrano un forte interesse per le sue argomentazioni, che hanno già acceso dibattiti tra i professionisti del settore.

Sorteggio no, «ribaltone» si. Pare essere questo il sentiment togato leggendo il pamphlet dal titolo "Referendum sulla riforma costituzionale della magistratura: numeri, fatti e comparazioni per decidere in modo consapevole", scritto dal pm Marco Bisogni, attuale consigliere del Csm. Il documento, che rimbalza di chat in chat, stronca ovviamente - la riforma voluta dal governo per la quale gli italiani saranno chiamati ad esprimersi il prossimo 22 e 23 marzo. Dopo aver affrontato il tema della separazione delle carriere fra pm e giudici, Bisogni si dedica al tema incandescente del sorteggio dei futuri componenti togati del Csm che il governo ha pensato in ottica «anti correnti».