Il film Più di ieri è disponibile su Amazon Prime e iTunes

Da tpi.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film “Più di ieri”, primo lavoro del regista Jean Carlos Gonzalez Flores con protagonisti Luca Di Sessa e Marcos Piacentini, è stato reso disponibile dal 20 aprile sulle piattaforme Amazon Prime e iTunes. La pellicola rappresenta il debutto del regista e può essere vista online attraverso i servizi di streaming indicati.

Il film “Più di ieri”, opera prima di Jean Carlos Gonzalez Flores con Luca Di Sessa e Marcos Piacentini, è disponibile dal 20 aprile su Amazon Prime e iTunes. La pellicola, prodotta da NoMade film e distribuito da Draka, è stata  presentata fuori concorso al Riviera Film Festival (Sestri Levante) e al Dominic Festival di NewYork. “Più di ieri” ha come tema centrale la relazione fra due giovani protagonisti, Christian interpretato da Luca Di Sessa (Mike, Prima di Noi) e Lucas nei cui panni troviamo Marcos Piacentini (Cleopatras, Imma Tataranni, Brennero) che si incontrano e crescono aiutandosi reciprocamente. La morte improvvisa del padre costringe Christian, apatico diciannovenne, a trasferirsi da una monotona realtà di provincia alla vivace periferia multietnica di Milano, dove vive sua madre, Giulia.🔗 Leggi su Tpi.it

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