Creatives | la nuova serie italiana tratta da una storia vera arriva su Amazon Prime iTunes e GooglePlay

Arriva il 20 febbraio 2026 su Amazon Prime, iTunes e GooglePlay “Creatives”, la nuova serie italiana tratta da una storia vera. È il debutto nel mondo delle serie televisive per Seven Stars, che porta in streaming una produzione tutta italiana. La serie si presenta come un’inedita combinazione di drammi e realtà, pronta a catturare l’attenzione del pubblico.

Dal 20 febbraio 2026 arriva sulle piattaforme Amazon Prime, iTunes e GooglePlay “Creatives”, la nuova serie italiana ispirata a una storia vera, prodotta da Seven Stars, al debutto nel mondo delle serie televisive. Sei episodi da circa 45 minuti ciascuno raccontano la biografia di un progetto ambizioso nato dal coraggio e dalla determinazione di un gruppo di giovani. Nel cuore di una provincia apparentemente troppo piccola per contenere grandi sogni, nasce un’agenzia diversa da tutte le altre: un luogo vivo, pieno di energia e passione, dove si lavora insieme, si cresce attraverso i legami, si sbaglia e si impara a rialzarsi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Creatives”: la nuova serie italiana tratta da una storia vera arriva su Amazon Prime, iTunes e GooglePlay Approfondimenti su Creatives Italy “Creatives”, la nuova serie italiana diretta da Davide Manganaro, arriva su Amazon Prime, iTunes e Google Play il 20 febbraio Il 20 febbraio arriva su Amazon Prime, iTunes e Google Play “Creatives”, la nuova serie italiana diretta da Davide Manganaro. "Morbo K", il 27 e 28 gennaio su Rai 1 la miniserie tratta da una storia vera La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Creatives Italy Argomenti discussi: Le serie tv in uscita a febbraio 2026: da Bridgerton a Portobello, ecco cosa vedere; Del Piero, Pennetta e Fognini insieme nella nuova campagna Sky Wifi e Sky TV; Creatives: arriva la prima serie tv prodotta da Seven Stars; Beausoleil: un programma culturale dedicato ai seniori fino al 26 febbraio 2026. Creatives, la nuova serie italiana diretta da Davide Manganaro, arriva su Amazon Prime, iTunes e Google Play il 20 febbraioUscirà il 20 febbraio Creatives, la nuova serie italiana diretta da Davide Manganaro, primo progetto originale della neonata casa di produzione Seven Stars. laprimapagina.it Creatives: In anteprima esclusiva il trailer della nuova serie italiana tratta da una straordinaria storia veraDisponibile in streaming su Prime Video, Apple TV e Google TV dal 20 febbraio, la nuova serie italiana Creatives si mostra nel trailer, in anteprima esclusiva su Comingsoon.it. Una storia italiana, ... comingsoon.it Amazon Prime Video. . Cin cin! #GossipGirl - facebook.com facebook Inter-Arsenal: Sky, Amazon Prime o Now Dove vederla in tv e in streaming x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.