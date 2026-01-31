creatives la nuova serie italiana diretta da davide manganaro arriva su amazon prime itunes e google play il 20 febbraio

Il 20 febbraio arriva su Amazon Prime, iTunes e Google Play “Creatives”, la nuova serie italiana diretta da Davide Manganaro. È il primo progetto originale della neonata casa di produzione Seven Stars. La serie si prepara a conquistare il pubblico con una storia fresca e originale, pronta a fare il suo debutto online.

Uscirà il 20 febbraio Creatives, la nuova serie italiana diretta da Davide Manganaro, primo progetto originale della neonata casa di produzione Seven Stars. Un prodotto giovane, autentico e profondamente contemporaneo, ambientato nel mondo della pubblicità e destinato alla distribuzione su Amazon Prime, iTunes e Google Play. Creatives è una serie che nasce da una storia vera e si compone di sei episodi da 45 minuti ciascuno. Al centro del racconto c’è la nascita e l’evoluzione di un’agenzia di comunicazione fondata da un gruppo di giovanissimi sognatori provenienti dalla provincia del Nord Italia, determinati a farsi spazio in uno dei settori più competitivi e spietati: quello dell’advertising. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

