Il fascino rigoroso del razionalismo

Paola Albini è la presidente di una fondazione dedicata alla memoria di suo nonno, Franco Albini, riconosciuto come uno dei principali esponenti del razionalismo italiano. La fondazione si occupa di promuovere e preservare l’opera del grande maestro, che ha avuto un ruolo significativo nel panorama del design e dell’architettura del ventesimo secolo. La figura di Albini è al centro di iniziative e mostre che ne approfondiscono il percorso professionale e il contributo culturale.

Paola Albini è la presidente della Fondazione che celebra il nonno, il grande maestro, figura chiave del razionalismo italiano, Franco Albini. La Fondazione Albini, in via Saffi 27, sempre di più si apre alla città, per le visite, ma anche per eventi speciali come la notte bianca degli archivi, durante la design week. La Fondazione è il tempio delle icone di Albini, in queste settimane celebra ’Milano Cortina Andata e Ritorno: 1956-2026’, mostra allestita all’interno della nuova sede e dedicata all’allestimento urbano progettato da Albini, Helg e Steiner per le Olimpiadi di Cortina del ’56 (sino al 30 giugno 2026). Paola Albini nella sede della Fondazione, (prenotazione obbligatoria per le visite, info sul sito) racconta che ogni pezzo ha la sua storia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il fascino rigoroso del razionalismo Notizie correlate Paola Albini, la presidente della Fondazione che celebra il nonno del razionalismo italiano: protagonista dei 70 anni del GiornoMilano – Paola Albini è la presidente della Fondazione che celebra il nonno, il grande maestro, figura chiave del razionalismo italiano, Franco... Dario Antiseri, addio al maestro del razionalismo critico: l’eredità di Popper e la sfida fede-ragione.Addio al Filosofo del Dubbio: Dario Antiseri, Allievo di Popper, si è Spento a 86 Anni Il panorama della filosofia italiana perde una figura di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il fascino rigoroso del razionalismo; La soglia dello sguardo: quando un volto racconta ciò che le parole tacciono; Inseguendo Maigret (di R. Carvelli); La Belle Danse: a Forlì rivive l’arte dei passi perduti tra Barocco e Regency. Escobar - Il Fascino del male: dal best seller di Virginia Vallejo, il film biografico sul narcotrafficante colombianoEscobar - Il Fascino del male, diretto da Fernando León de Aranoa, è basato sul romanzo best seller di Virginia Vallejo Loving Pablo, Hating Escobar e ripercorre la vita del celebre narcotrafficante ... comingsoon.it Il fascino del disegno d’autoreGià nel Rinascimento il disegno d’autore era particolarmente interessante. Esso infatti poteva rappresentare uno schizzo preparatorio ad un’opera importante e di grandi dimensioni. Per Leonardo da ... ilrestodelcarlino.it In campo il fascino del tennis d’epoca giocato su terra rossa, indossando rigorosamente completo bianco ed utilizzando esclusivamente vecchie racchette di legno. "Tennis in Bianco & Legno", a Cervia dal 19 al 23 agosto - facebook.com facebook