Dario Antiseri addio al maestro del razionalismo critico | l’eredità di Popper e la sfida fede-ragione

È morto ieri a 86 anni Dario Antiseri, uno dei filosofi più noti in Italia. Allievo di Popper, Antiseri si è spento nella sua casa di Cesi, frazione di Terni. La sua scomparsa lascia vuoto nel mondo della filosofia e tra chi ha seguito il suo lavoro sul razionalismo critico e il dubbio.

Addio al Filosofo del Dubbio: Dario Antiseri, Allievo di Popper, si è Spento a 86 Anni. Il panorama della filosofia italiana perde una figura di spicco con la scomparsa di Dario Antiseri, avvenuta ieri, 12 febbraio 2026, nella sua abitazione di Cesi, frazione di Terni. Antiseri, 86 anni, era noto per la sua profonda adesione al razionalismo critico di Karl Popper e per il suo coraggioso tentativo di conciliare fede e ragione attraverso un approccio relativista. La notizia è stata data dal suo storico editore, Florindo Rubbettino. Gli Anni della Formazione e l’Influenza di Popper. Nato a Foligno il 9 gennaio 1940, Dario Antiseri ha dedicato la sua vita allo studio della filosofia, plasmando il suo pensiero attraverso un’intensa attività accademica e viaggi di formazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

È morto nella notte a Cesi di Terni il filosofo Dario Antiseri, noto per aver portato Popper in Italia.

Nella notte tra l'11 e il 12 febbraio, il mondo della cultura italiana si è svegliato con una notizia triste.

