Sul red carpet di Seoul, tra luci e fotografi, le attrici Meryl Streep e Anne Hathaway partecipano alla prima del film

La complicità tra Meryl Streep e Anne Hathaway è stata evidente durante la première, quando le due hanno sfilato sul tappeto bianco, sorridendo al pubblico e spalleggiandosi sotto a una cascata di coriandoli rossi. Le due hanno successivamente posato per i fotografi e lasciato i loro autografi sulla riproduzione in scala dell'iconico tacco rosso con forcone finale, simbolo de Il diavolo veste Prada. Come riporta The Korean Herald, durante la conferenza stampa, Meryl Streep ha raccontato che si trattava della sua prima visita in Corea del Sud, mentre per Anne Hathaway si trattava di un ritorno, a 8 anni di distanza. Parlando con la stampa, le attrici hanno tracciato un parallelismo tra la crisi dell'editoria e la rivoluzione del consumo cinematografico, spiegando che il nuovo capitolo del film si basa proprio su queste premesse. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Meryl Streep e Anne Hathaway conquistano Seoul: le foto sul nuovo red carpet del Diavolo veste Prada 2

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