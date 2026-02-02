La scena si riempie di stelle con il ritorno della gang de Il Diavolo Veste Prada. Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci ed Emily Blunt sono tornati sul set, pronti a conquistare di nuovo il pubblico. Il film uscirà nelle sale il 29 aprile e già si preannuncia un grande successo.

Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci ed Emily Blunt: la gang de Il Diavolo Veste Prada si riunisce per una nuova incursione nel mondo dell'alta moda, al cinema dal 29 aprile. A vent'anni di distanza dalla commedia più cool sul mondo dell'alta moda, il cammino di Meryl Streep e Anne Hathaway torna a incrociarsi, come ha svelato lo scoppiettante trailer ufficiale de Il Diavolo Veste Prada 2, offrendo uno sguardo più dettagliato al sequel in arrivo nelle sale italiane il 29 aprile distribuito da Disney. Che cosa sappiamo finora sul sequel de Il Diavolo Veste Prada? Al centro della storia ritroveremo il premio Oscar Meryl Streep nei panni dell'iconica Miranda Priestley, direttore del fashion magazine Runway, oggi alle prese con il declino della carta stampata e con la difesa del suo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e una "smemorata" Meryl Streep nel trailer ufficiale

