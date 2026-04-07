Il Diavolo veste Prada 2: il trailer finale del sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway. Lady Gaga firma il brano principale della colonna sonora. L'attesa per Il Diavolo veste Prada 2 ha raggiunto il suo culmine con il rilascio dell'ultimo trailer ufficiale, che ha confermato una collaborazione artistica di altissimo profilo. La popstar e attrice premio Oscar Lady Gaga ha infatti composto e interpretato il brano portante del film, intitolato "High Fashion Heartbreak". Come riportato dalla testata statunitense Deadline, la canzone promette di diventare l'inno di questo nuovo capitolo, accompagnando le iconiche sfilate e i serrati dialoghi che hanno reso celebre la saga di Miranda Priestly. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il Diavolo veste Prada 2: Lady Gaga firma la colonna sonora e svela il trailer finale

Il diavolo veste Prada 2: il trailer finale con il brano "Runway" di Lady GagaÈ tutto pronto per il grande ritorno al cinema di Miranda Priestley e Andy Sachs.

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Il Diavolo Veste Prada 2: nel trailer finale la nuova canzone di Lady Gaga RunwayIn sala dal 29 aprile Il Diavolo Veste Prada 2. Nel trailer finale, la canzone originale di Lady Gaga e Doechii. Il video di Amica.it ... amica.it

Nel trailer finale de ‘Il diavolo veste Prada 2’ c’è un nuovo brano di Lady Gaga (con Doechii)Il sequel del film culto del 2006 arriva in sala il 29 aprile, ma intanto possiamo ascoltare parte della collaborazione inedita tra Mother Monster e la Swamp Princess, in attesa della colonna sonora ... rollingstone.it

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