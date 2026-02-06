Il Montefano si prepara alla sfida contro Civitanova, consapevole della difficoltà della partita. Il tecnico Bilò afferma che la classifica non riflette il vero valore della sua squadra e avverte che sarà una gara impegnativa. La squadra rossoblù affronterà un avversario che ha meno punti rispetto alla qualità della rosa, in un campo complicato e in una piazza che sta diventando sempre più ambiziosa dopo il cambio di proprietà.

"Ci attende una gara dall’elevato coefficiente di difficoltà. Andiamo a Civitanova ad affrontare un avversario che ha meno punti del reale valore della rosa, su un campo difficile e su una piazza diventata ambiziosa dopo il cambio di proprietà". È il quadro disegnato da Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano, sul match di domenica a cui i viola si presentano arrabbiati dopo il rocambolesco pareggio interno con l’ Urbino. "In quel caso dobbiamo recitare il mea culpa per gli errori commessi in una gara in cui abbiamo avuto il totale controllo per 80 minuti. Abbiamo pagato sbagli individuali che si sono trasformati in paura". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Montefano. Bilò: "La classifica non rispecchia il valore dei rossoblù»

