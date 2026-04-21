Scritto da It? Hiromi, una delle più grandi poete, romanziere e saggiste giapponesi, Il cuore grande di un cane, pubblicato in Italia da Mondadori nel febbraio 2026 con traduzione di Gala Maria Follaco, è un libro che riesce a trasformare il dolore più ordinario in letteratura capace di toccare corde profondissime con una grazia rara. Trama. Un tempo forte e bellissima, Take la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a It? Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo a poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. È questo il cuore narrativo del libro: la scrittrice, nonché protagonista del libro, si trova a dover vivere, praticamente in contemporanea, il declino fisico della sua cagnolina Take e quello del padre anch’egli anziano e malato di Parkinson, che vive lontano da lei.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - IL CUORE GRANDE DI UN CANE di It? Hiromi: recensione

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