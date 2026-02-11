Good Boy | l’horror che ci mette nei panni di un cane – Recensione

Todd si trasferisce dalla frenesia di New York a una casa di campagna in mezzo ai boschi. Lì, tra problemi di salute e l’isolamento, si trova a vivere un’esperienza che mette alla prova la sua mente e i suoi nervi. Un horror che si muove tra il silenzio della natura e le paure nascoste, in un viaggio inquietante nei panni di un cane.

Todd, afflitto da problemi di salute non meglio specificati ma apparentemente gravi, si trasferisce dalla caotica New York alla casa di campagna ereditata dal nonno defunto, isolata tra i boschi. Con sé porta il suo amato cane Indy, un Nova Scotia Duck Tolling Retriever, mentre la sorella cerca di mantenere un contatto telefonico nonostante le resistenze dell'uomo, sempre più deciso a trovare conforto nella solitudine. All'interno dell'abitazione l'uomo scopre alcune videocassette in cui il nonno si cimenta in lezioni di tassidermia, rivelando al contempo strane ossessioni legate alla proprietà.

