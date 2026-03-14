Cold Hearted é il primo romanzo della tetralogia Cursed Fae scritto da Leia Stone e Julie Hall. In Italia é pubblicato da Leggereditore e tradotto da Gabriella Ceccarelli. Trama. Per salvare il mio regno, qualcuno deve morire. Ogni cento anni, una maledizione si abbatte su Faerie, distruggendo la terra e uccidendo la sua gente. Negli ultimi due millenni, è sempre stato compito della principessa della Corte Estiva fermarla. E in quanto tale, ora è arrivato il mio turno. È da tutta la vita che mi preparo a diventare l’assassina perfetta. La mia missione è entrare nel mondo speculare, trovare un lord di Ethereum e fare ritorno a Faerie con il suo cuore magico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - COLD HEARTED: CUORE FREDDO di Leia Stone e Julie Hall – recensione

Articoli correlati

ROSE IN CHAINS – COME UNA ROSA SENZA SPINE di Julie Soto: RecensioneRose in Chains é un dark romance scritto da Julie Soto e ispirato alla sua Fan fiction Dramione, The Auction.

Leggi anche: THE WIND WEAVER . TESSITRICE DI VENTO di Julie Johnson: Recensione

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Leia Stone

Cold Hearted: Cuore freddoLeggereditore, 2026 - Il primo volume di una tetralogia scritta a quattro mani, un romantasy avvincente ambientato in un universo narrativo popolato da fae, creature seelie e non-seelie, lord malvagi ... sololibri.net

Cold hearted. Cuore freddo. Cursed fae. Con Segnalibro. Vol. 1Per salvare il mio regno, qualcuno deve morire. Ogni cento anni, una maledizione si abbatte su Faerie, distruggendo la terra e uccidendo la sua gente. Negli ultimi duemila anni, è sempre stato compito ... illibraio.it