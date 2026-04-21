Il cuore delle donne | incontro Ausl sulla prevenzione cardiovascolare

Si è tenuto un incontro promosso dall’azienda sanitaria con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari nelle donne. Le malattie del cuore rappresentano la principale causa di decesso femminile, ma spesso non vengono adeguatamente riconosciute o considerate. Durante l’iniziativa sono stati presentati dati e strategie per aumentare la consapevolezza e migliorare la diagnosi precoce di queste condizioni.

«Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte tra le donne. Nonostante ciò, continuano a essere poco riconosciute e spesso sottovalutate. Per richiamare l’attenzione su un tema ancora poco percepito, l’Ausl di Piacenza promuove l’incontro Il cuore delle donne: informarsi per.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Una vela per il cuore, screening gratuiti di prevenzione cardiovascolare al GiglioIsola del Giglio (Grosseto), 9 aprile 2026 – La campagna di prevenzione cardiovascolare Cardioteam. Il Truck Tour "Banca del Cuore" a Polistena per la prevenzione cardiovascolare gratuita: le infoProsegue l’impegno dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per la promozione della salute e la cultura della prevenzione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Comunicazione e stampa | Nelle Aziende sanitarie di Parma una settimana dedicata alla salute delle donne; Salute femminile, una settimana di appuntamenti dedicati alle donne; Open Week sulla salute della donna: Tutte le iniziative in AUSL della Romagna. Il cuore delle donne. Informarsi per tutelare la salute al femminileLe malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte tra le donne. Nonostante ciò, continuano a essere poco riconosciute e spesso ... piacenzasera.it Salute femminile, una settimana di appuntamenti dedicati alle donneDal 22 al 29 aprile, l’Ausl di Piacenza aderisce nuovamente alla campagna nazionale promossa dalla Fondazione Onda ... ilpiacenza.it Romagna, a Cesena 31enne alla guida del distretto sanitario Ausl facebook