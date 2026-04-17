Il Truck Tour Banca del Cuore a Polistena per la prevenzione cardiovascolare gratuita | le info

Da reggiotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’impegno dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per la promozione della salute e la cultura della prevenzione. Fino a sabato 18 aprile, presso l'ospedale di Polistena, sarà presente il Truck della prevenzione cardiovascolare nell'ambito del progetto "Banca del Cuore -.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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