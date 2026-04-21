Durante la proiezione speciale del film Venus Wars al Tokyo Anime Award Festival 2026, Yoshikazu Yasuhiko, noto per aver creato il character design di Gundam, ha parlato della sua esperienza nel settore dell’animazione. Ha affermato che l’intelligenza artificiale può essere utile nel processo creativo, ma che lui preferisce rimanere fedele al disegno a mano. Yasuhiko ha anche condiviso alcune considerazioni sul suo percorso professionale e sul futuro dell’animazione.

In occasione della proiezione speciale del classico anime Venus Wars al Tokyo Anime Award Festival 2026, il regista e sceneggiatore Yoshikazu Yasuhiko ha condiviso riflessioni approfondite sulla sua carriera, sul film e sul futuro dell’animazione. Nonostante la fama internazionale della pellicola, Yasuhiko ha rivelato che per anni ne ha impedito la distribuzione in Giappone: “ Dicevo di averlo ‘sigillato’ e mi rifiutavo di pubblicarlo ”. Solo di recente, rivedendolo sul grande schermo, ha cambiato idea: “ Dopo tanto tempo, ho pensato che non fosse poi così male ”. Il regista ha ricordato con orgoglio la lavorazione completamente artigianale del film: “ All’epoca non esisteva il digitale, era tutto disegnato a mano.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il creatore del character design di Gundam: “L’IA? Utile, ma resto fedele al disegno a mano”

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