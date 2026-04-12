Pellegrini | Resto fedele al carattere della squadra uscire e cercare il gioco

Un allenatore ha dichiarato di rimanere fedele allo stile della squadra, sottolineando la volontà di uscire e cercare il gioco. La notizia è stata diffusa oggi, in una fonte spagnola, e riguarda le intenzioni del tecnico riguardo alle prossime partite. La comunicazione si concentra sulla coerenza con il carattere della squadra e sulla volontà di mantenere un approccio proattivo in campo.

2026-04-12 16:41:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: M Daniele Pellegrini tecnico Betis ha valutato positivamente il punto guadagnato dalla sua squadra Osasuna In Il Sadar nonostante con il pareggio i Verdiblancos abbiano accumulato sette partite di Lega consecutiva senza vittorie e lascia la porta aperta al Celta per avere la possibilità di strappare il quinto posto in classifica. Disegna la valutazione: “Faccio un bilancio positivo, è sempre importante ottenere il punto visita. In secondo luogo, penso che abbiamo giocato una partita più che corretta. Al 45?, un rigore discutibile ha pareggiato l’Osasuna e gli ha dato più fiducia per il secondo tempo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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