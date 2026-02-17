Io creatore di mondi | Legno gesso colla e mappe dipinte a mano Come i maestri del ’600
Leonardo di nome e Frigo di cognome ha deciso di dedicarsi alla creazione di globi fatti a mano, usando legno, gesso, colla e mappe dipinte a mano, come facevano i maestri del Seicento. Questa passione lo porta a realizzare opere uniche, che richiedono ore di lavoro e grande precisione. A differenza delle produzioni industriali, i suoi globi sono pezzi unici e riflettono un’arte antica. Frigo lavora in un laboratorio nel centro della città, dove ogni dettaglio viene curato con attenzione. La sua attività si distingue per l’uso di tecniche tradizionali, tramandate di generazione
Chiamarsi Leonardo di nome, oltre che Frigo di cognome, ha segnato il suo destino di unico, davvero, mappamondista oggi al mondo? "Per la verità, ci sono aziende che producono globi industrialmente o semi industrialmente. Anche microimprese. Pure con sede all'estero. Possiamo intendere la mia eccezionalità nel senso che sono rimasto il solo a realizzare mappamondi artigianali secondo la grande tradizione veneziana". Arte unita alla scienza, che vanta un genio. "Sì, Vincenzo Maria Coronelli, nel tardo '600 frate cosmografo della Serenissima Repubblica proiettata all'esplorazione del mondo. I suoi globi sono famosi per dimensioni, precisione geografica, ricchezza di dettagli allegorici.
