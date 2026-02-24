Storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento e il Festival Puccini di Torre del Lago

Il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento ha firmato un accordo con il Festival Puccini di Torre del Lago per promuovere programmi di formazione e concerti condivisi. La causa riguarda l’intento di rafforzare la collaborazione tra istituzioni musicali e festival, offrendo agli studenti opportunità pratiche e visibilità. Un esempio concreto è la pianificazione di masterclass e performance durante l’estate, coinvolgendo giovani musicisti e artisti emergenti. La partnership entra ora nel vivo con i primi eventi programmati.

Tempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto uno storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, diretto dal Maestro Giuseppe Ilario e presieduto dal Dott. Nazzareno Orlando, e la Fondazione Festival Pucciniano, che organizza il prestigioso Festival Puccini di Torre del Lago. Il protocollo segna l’avvio di una collaborazione istituzionale di alto profilo artistico e accademico tra una delle principali istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) del Mezzogiorno e uno dei più importanti festival lirici internazionali dedicati a Giacomo Puccini, che si svolge ogni estate presso il Gran Teatro Giacomo Puccini sulle sponde del Lago di Massaciuccoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

