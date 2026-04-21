Il conduttore tv russo Solovyov insulta pesantemente la Meloni La replica della premier | Non abbiamo padroni Un propagandista di regime non può dare lezioni

Un conduttore televisivo russo ha rivolto pesanti insulti alla premier italiana, Giorgia Meloni. La risposta della leader è stata chiara, affermando che l’Italia non ha padroni e che un propagandista di regime non può insegnare nulla. La polemica si è accesa dopo le dichiarazioni del giornalista, che ha commentato duramente la posizione della governante italiana.

Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) si è espresso in italiano con parole volgari definendo la premier "fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia" e apostrofandola come "PuttaMelon". "Una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà", ha aggiunto Solovyov nel corso del suo programma. Meloni: "Propagandista di regime non può dare lezioni. Non abbiamo padroni" «Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il conduttore tv russo Solovyov insulta pesantemente la Meloni. La replica della premier: "Non abbiamo padroni. Un propagandista di regime non può dare lezioni" Notizie correlate Il conduttore tv russo Solovyov insulta pesantemente la premier Meloni. La Farnesina convoca l'ambasciatorePesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov , vicino alle posizioni del Cremlino,... Meloni, 'propagandista di regime non può dare lezioni, non abbiamo padroni'"Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore; Il conduttore tv russo Solovyov insulta Meloni: Fascista p.... La Farnesina convoca l'ambasciatore; Chi è Solovyov, il noto anchor della tv russa fedelissimo di Putin che insulta Meloni; L'anchor di Putin insulta Meloni, la premier: È un propagandista di regime non può dare lezioni'. Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore ... tg24.sky.it Meloni vergogna della razza umana: la premier insultata dal conduttore tv russo SolovyovIl presentatore tv è vicino alle posizioni del Cremlino. Gli attacchi nel corso del programma Full Contact ... lastampa.it Il presentatore televisivo russo Vlamidir Solovyov ha rivolto alla Premier italiana parole volgari e inqualificabili. Ha fatto bene il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a convocare l’ambasciatore russo in Italia Noi crediamo di no! Per sua natura, un solerte prop facebook Sior Solovyov x.com