Il Comune investe sull’inclusione | quasi due milioni di euro per sostenere le persone con disabilità

Il Comune di Trento ha approvato un investimento di quasi due milioni di euro per promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità. La cifra sarà destinata a rafforzare le reti di sostegno e migliorare l’accessibilità, contribuendo a creare una città più aperta e inclusiva. Questa iniziativa mira a favorire la partecipazione attiva di tutti i cittadini, garantendo pari opportunità e supporto alle persone più vulnerabili.

