Comune concede contributi per il trasporto di persone con disabilità

Il Comune di Cesa ha pubblicato un avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici alle famiglie con persone disabili. I fondi sono destinati a coprire le spese di trasporto verso centri di riabilitazione, strutture socioassistenziali e formative. L’obiettivo è supportare le famiglie nel coprire i costi legati agli spostamenti necessari per le cure e le attività di formazione.

Il contributo sarà determinato in base al numero delle domande per una spesa complessiva massima di 3.000 euro Il Comune di Cesa ha reso noto un avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici destinati alle famiglie con persone con disabilità, finalizzati a sostenere le spese di trasporto verso centri di riabilitazione, strutture socioassistenziali e formative. L’iniziativa è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale numero 53 del 18 febbraio 2026 ed è rivolta ai cittadini residenti a Cesa che frequentano strutture pubbliche o convenzionate con l’ASL, nonché centri semiresidenziali ad alta integrazione sociosanitaria. Il contributo sarà determinato in base al numero delle domande per una spesa complessiva massima di 3. 🔗 Leggi su Casertanews.it

