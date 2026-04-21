Il Commissario Montalbano – Il giro di boa | trama cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1

Questa sera, martedì 21 aprile 2026, alle ore 21,30, va in onda su Rai 1 in replica l’episodio Il giro di boa de Il commissario Montalbano, interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Vediamo insieme tutte le informazioni come la trama e il cast. Il commissario Montalbano non passa un bel momento, disturbato dalle notizie che provengono da Genova, e pensa addirittura alle dimissioni dalla polizia. Durante la solita nuotata, ritrova un cadavere a cui cerca di dare un’identità e lo stesso giorno assiste all’arrivo di una barca di clandestini tra i quali c’è un bambino che tanto gli ricorda François. Pochi giorni dopo scopre che quel bambino ha perso la vita e lui poteva certamente evitargli questa fine, avendo notato la resistenza che il bambino provava verso la “madre”.🔗 Leggi su Tpi.it

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