Il comandante interregionale carabinieri in visita a Chieti | il plauso ai militari sul territorio FOTO

Il 20 aprile, il comandante interregionale dei carabinieri, generale Nicola Massimo Masciulli, ha visitato il comando legione “Abruzzo e Molise” a Chieti. Durante l’incontro, ha espresso apprezzamento per l’impegno dei militari presenti sul territorio. La visita è avvenuta in un momento in cui si sono svolti incontri con il personale e il coordinamento delle attività di sicurezza nelle due regioni.

Nella giornata di lunedì 20 aprile, il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, comandante interregionale carabinieri “Ogaden” di Napoli (con competenza sulle regioni Abruzzo e Molise, Basilicata, Campania e Puglia), ha fatto visita al comando legione carabinieri “Abruzzo e Molise” di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Il Comandante Generale dell'Arma in visita a Modena, plauso per il presidio del territorioQuesta mattina il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena ha ricevuto una visita istituzionale di altissimo profilo. Anziane raggirate da falsi carabinieri, dopo gli arresti di Sciacca e Aragona c'è il plauso del comandante provincialeIl colonnello Nicola De Tullio elogia i militari che hanno protetto due donne dai raggiri telefonici. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il comandante interregionale carabinieri in visita a Chieti: il plauso ai militari sul territorio [FOTO]; Carabinieri, il generale Masciulli annuncia rinforzi per radiomobili e stazioni della territoriale; La nuova caserma della stazione carabinieri di Manoppello intitolata a Nicola Mambella; Intitolata a Mambella la nuova caserma dei carabinieri di Manoppello. Carabinieri, il generale Masciulli annuncia rinforzi per radiomobili e stazioni della territorialeIl Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo MASCIULLI, Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli (con competenza sulle regioni Abruzzo e […] ... ecoaltomolise.net Inaugurata la stazione carabinieri di ManoppelloOggi a Manoppello l’inaugurazione della nuova sede della Stazione Carabinieri, intitolata al Carabiniere Medaglia d’Oro Nicola Mambella Presenti il Comandante Interregionale Ogaden, Generale di Corpo. rete8.it CHIETI SU FACEBOOK - facebook.com facebook In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio nel garage di casa, dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Ma nel corso della notte il lavoro degli investigatori del reparto operativo di Chieti ha fatto emergere diverse x.com