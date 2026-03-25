Due anziane hanno evitato di essere raggirate da falsi carabinieri che si presentavano come ufficiali e fingevano di essere coinvolti in un incidente o di dover intervenire per problemi giudiziari di un familiare. Dopo aver ricevuto le telefonate, le donne hanno chiamato immediatamente il 112, permettendo così di sventare le truffe. L'operato delle vittime è stato apprezzato dal comandante provinciale.

Il colonnello Nicola De Tullio elogia i militari che hanno protetto due donne dai raggiri telefonici. Oro e contanti recuperati grazie alla lucidità delle vittime che hanno denunciato immediatamente i tentativi di truffa La solita trappola del finto incidente o dei guai giudiziari imminenti per un familiare non è bastata a piegare la prontezza di due anziane che, anziché cedere al panico, hanno scelto di chiamare il 112. Due distinte operazioni, fatte a Sciacca e ad Aragona, hanno permesso ai carabinieri di incastrare i responsabili di odiosi episodi di sciacallaggio emotivo. Un successo operativo celebrato dal comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Nicola De Tullio, alla caserma “Biagio Pistone” di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Anziane raggirate da falsi carabinieri, dopo gli arresti di Sciacca e Aragona c'è il plauso del comandante provinciale

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