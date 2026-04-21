Il comandante Baiano se ne va | Presenza costante e autorevole

Mercoledì scorso, l’Amministrazione comunale di Bertinoro e il sindaco hanno partecipato a un omaggio per il comandante Baiano, che termina il suo incarico come responsabile della Stazione dei Carabinieri locale. Baiano, che ha ricoperto il ruolo con una presenza costante e autorevole, sarà trasferito in un’altra sede. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità e del personale di servizio.

L’Amministrazione comunale di Bertinoro e il sindaco Filippo Scogli hanno reso omaggio mercoledì scorso al luogotenente carica speciale Antonio Baiano, che conclude il suo percorso come comandante della locale Stazione dei Carabinieri e sarà assegnato a un nuovo incarico. Giunto sul colle nel 2015, Baiano si appresta a intraprendere un nuovo capitolo professionale all’interno dell’Arma, lasciando dietro di sé una scia di profonda stima raccolta tra la cittadinanza e le istituzioni locali. La carriera del luogotenente Baiano è segnata da esperienze di alto profilo operativo, a partire dal servizio presso il reparto operativo di Palermo durante la complessa stagione delle stragi mafiose.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il comandante Baiano se ne va: "Presenza costante e autorevole" Notizie correlate Carabinieri, ultimo giorno di servizio a Bertinoro per il comandante Antonio Baiano. Il sindaco: "Una guida autorevole"Il comandante dei Carabinieri di Bertinoro, il luogotenente carica speciale Antonio Baiano, si è recato in visita negli uffici comunali, in occasione... Roma, ne resterà soltanto uno: cosa succede se va via Gasp o se va via RanieriCi sono settimane che sfuggono all’ordinario: Gian Piero Gasperini ne vive una già decisiva. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il comandante Baiano se ne va: Presenza costante e autorevole; Carabinieri, ultimo giorno di servizio a Bertinoro per il comandante Antonio Baiano. Il sindaco: Una guida autorevole; Bertinoro saluta il Comandante Antonio Baiano; Il Prefetto di Potenza incontra il nuovo Comandante Sezione Polstrada. Prefetto Campanaro incontra il nuovo Comandante della Polizia Stradale di Potenza BaianoStamane il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto nella sede del Palazzo del Governo, la visita istituzionale del Primo Dirigente della Polizia di Stato Giancarlo Baiano che, da pochi giorn ... lasiritide.it Baiano, al Teatro Colosseo parte la seconda edizione della scuola di educazione politica - facebook.com facebook