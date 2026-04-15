Carabinieri ultimo giorno di servizio a Bertinoro per il comandante Antonio Baiano Il sindaco | Una guida autorevole

Oggi si è concluso il servizio del comandante dei Carabinieri a Bertinoro, il luogotenente Antonio Baiano, che ha fatto visita agli uffici comunali nel suo ultimo giorno di incarico. Il sindaco ha commentato la presenza di un’“autorevole guida” durante il suo mandato. La visita ha rappresentato un momento di saluto tra le autorità e il personale dell’ufficio comunale, senza ulteriori dettagli sulle ragioni o sui contenuti dello scambio.

Il comandante dei Carabinieri di Bertinoro, il luogotenente carica speciale Antonio Baiano, si è recato in visita negli uffici comunali, in occasione del suo ultimo giorno di servizio. Accolto dal sindaco Filippo Scogli, ha rivolto un saluto a tutta l’Amministrazione, ricordando i proficui.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Convoca più volte una 20enne in caserma senza ragioni di servizio: chiesti 2 anni per ex comandante dei carabinieriLa Procura di Milano ha chiesto una condanna in primo grado a 2 anni, con sospensione, per l'ex comandante dei carabinieri di San Donato Milanese. Frosinone Scalo, il sindaco Mastrangeli accoglie il nuovo comandante dei carabinieriIl sindaco di Riccardo Mastrangeli ha ricevuto e dato il benvenuto al Maresciallo Capo Fabio Volpe, nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri...