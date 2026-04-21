Il cessate il fuoco tra USA e Iran sta per scadere e non sappiamo ancora se Teheran parteciperà

Il cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l'Iran sta per scadere, e al momento non ci sono conferme sulla partecipazione di Teheran. La questione resta aperta, senza indicazioni precise sulla possibile proroga o sui prossimi passi delle parti coinvolte. Fanpage.it ha avviato il podcast “Nel caso te lo fossi perso”, disponibile ogni giorno alle 18.00, per aggiornare sui principali sviluppi di questa vicenda.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, che sta per scadere.🔗 Leggi su Fanpage.it

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Notizie correlate

Medio Oriente, ipotesi cessate il fuoco tra Usa e Iran. Teheran smentisceCresce la tensione tra attacchi e diplomazia, mentre si tenta una tregua temporanea di 45 giorni La crisi in Medio Oriente resta ad altissima...

Leggi anche: Trump annuncia il cessate il fuoco tra Usa, Israele e Iran. «Lo stretto di Hormuz riapre», ma Teheran avrà un pedaggio

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Guida ai due cessate il fuoco in Medio Oriente; Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di 10 giorni; Trump, altamente improbabile l'estensione del cessate il fuoco con l'Iran; Iran. La guerra oltre il cessate il fuoco: la nuova fase del confronto.

Il cessate il fuoco tra USA e Iran sta per scadere e non sappiamo ancora se Teheran parteciperàIl tempo sta per scadere: ancora un giorno e poi il cessate il fuoco di due settimane negoziato da Stati Uniti e Iran non sarà più in vigore. Ci sono tre opzioni sul tavolo: una proroga ulteriore ... fanpage.it

Guerra in Iran, l’ultimatum di Trump: Niente proroga cessate il fuoco, faremo un ottimo accordo. Dal Pakistan conferme sui colloqui di domaniSi intensifica il confronto diplomatico e militare attorno alla crisi tra Stati Uniti e Iran, con Islamabad al centro dei negoziati attesi domani, mercoledì ... thesocialpost.it

Guerra Iran. La rivelazione dell'analista della CIA, Larry Johnson - facebook.com facebook

Guerra in #Iran La guida suprema #Khamenei ha autorizzato i negoziati. Domani #Vance e il capo del Parlamento iraniano #Ghalibaf avranno un nuovo round di negoziati. #Trump “L’Iran non ha scelta se non l’accordo. In caso di fallimento pronto l’esercito”. x.com