Medio Oriente ipotesi cessate il fuoco tra Usa e Iran Teheran smentisce

Si parla di una possibile cessazione temporanea delle ostilità tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, con una proposta di tregua di 45 giorni che al momento non ha ancora trovato conferma ufficiale. Teheran ha negato le voci riguardanti un accordo, mentre la regione continua a vivere momenti di alta tensione, tra attacchi e tentativi di avvicinamento diplomatico. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

Cresce la tensione tra attacchi e diplomazia, mentre si tenta una tregua temporanea di 45 giorni. La crisi in Medio Oriente resta ad altissima tensione, tra segnali di possibile apertura diplomatica e nuove escalation militari. Secondo fonti riportate da Axios, sarebbero in corso contatti tra Stati Uniti, Iran e mediatori regionali per un possibile cessate il fuoco temporaneo di 45 giorni, che potrebbe rappresentare il primo passo verso la fine del conflitto. Tuttavia, da Teheran arrivano smentite nette. I media iraniani definiscono le indiscrezioni “ operazioni psicologiche” e ribadiscono che non verranno accettate tregue temporanee senza un accordo complessivo sulla cessazione della guerra. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Medio Oriente, ipotesi cessate il fuoco tra Usa e Iran. Teheran smentisce Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, esplosione all’ambasciata Usa a Oslo. Il Pentagono smentisce Teheran sui prigionieri Guerra in Iran, Trump: “Ci hanno chiesto cessate il fuoco”, ma Teheran smentisce. Nuovo attacco con missili balistici su IsraeleIl conflitto tra Stati Uniti, Iran e alleati regionali entra in una fase ancora più instabile: mentre Donald Trump parla di una fine imminente della... Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa Temi più discussi: Oltre 2000 i morti iraniani dall'inizio della guerra. A Islamabad, ipotesi Hormuz come Suez.; Trump proroga di poco l'ultimatum all'Iran - L'Opec+ ha deciso un aumento della produzione di petrolio; Usa-Iran, ipotesi accordo su Hormuz: possibile cessate il fuoco ma tensione ancora altissima · LaC News24; GUERRA IN IRAN: STASERA TRUMP PARLA ALLA NAZIONE. Medio Oriente: la lettera di 25 Paesi per il cessate il fuoco a Gaza. C’è l’Italia, ma non la GermaniaI governi di 25 Paesi e la Commissione europea condannano le politiche del governo israeliano. Lo Stato ebraico rigetta la missiva: «Sono fuori dalla realtà» La situazione umanitaria a Gaza è ... milanofinanza.it Il Papa 'Medio Oriente e Libano, ai responsabili dico, cessate il fuoco!'(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 15 MAR - Mi rivolgo ai responsabili di questo conflitto: cessate il fuoco! Si riaprano percorsi di dialogo, la violenza non potrà mai portare alla giustizia alla ... notizie.tiscali.it Il protrarsi della guerra in Medio Oriente potrebbe portare a una carenza di farmaci in Italia Risponde il dottor Andrea Raciti, presidente di FederFarma Bergamo facebook Pasqua, i vicari di Arabia del Nord e del Sud: la guerra non avrà l'ultima parola. Diverse le testimonianze dei fedeli che raccontano "le manifestazioni della grazia di Dio" nonostante il conflitto in Medio Oriente di @robertopaglial x.com