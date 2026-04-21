Il centrosinistra si presenta compatto alle prossime elezioni comunali dopo un lungo periodo di divisioni. Dopo le primarie, vinte da Giovanni Capecchi, i rappresentanti del fronte si sono incontrati per mettere da parte le divergenze e rafforzare la loro posizione. I due principali esponenti del gruppo hanno dichiarato di aver deciso di lavorare insieme, sottolineando l’importanza di un fronte unito per affrontare la sfida elettorale.

PISTOIA L’ascia di guerra è stata sotterrata. Il centrosinistra ha imparato dai suoi errori e, dopo l’intensa campagna delle primarie che alla fine ha visto vincere Giovanni Capecchi, ha deciso di serrare i ranghi e di affrontare unito le elezioni di fine maggio. La lezione del 2022, quando il centrodestra guidato dal riconfermato Tomasi si impose al primo turno, sembra essere stata capita. A Montuliveto, ieri, le due anime della coalizione progressista hanno sancito l’unità che porterà il campo largo alle amministrative: Giovanni Capecchi e Stefania Nesi hanno annunciato che in caso di vittoria del centrosinistra proprio la docente, consigliera comunale di opposizione negli ultimi quattro anni, sarà vicesindaco.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il centrosinistra si compatta. Capecchi e Nesi: "Unità"

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