Arte contemporanea, giovani talenti e valorizzazione del territorio: nasce sull’Amiata "Il Castello dei Mutamenti – Arti, Paesaggi, Utopie", un progetto che porta ad Arcidosso due residenze artistiche nazionali dedicate a under 36. È infatti aperta fino al 20 maggio la call promossa da Accademia Mutamenti e Wav-e, realizzata grazie al Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Toscana. Il progetto prevede due percorsi di residenza della durata di sei mesi, tra il 2026 e il 2027, ospitati negli spazi del Castello Aldobrandesco di Arcidosso. Qui i giovani selezionati – artisti e curatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero – vivranno e lavoreranno a stretto contatto con il territorio, sviluppando progetti di ricerca e produzione artistica in dialogo con il paesaggio e la comunità locale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Il Castello dei Mutamenti’. Cultura e dialogo col territorio con arti, paesaggi e utopie

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