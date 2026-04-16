Consiglio comunale mozione del Mpa per promuovere cultura della pace e dialogo nel territorio

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, tre consiglieri hanno presentato una mozione volta a favorire la diffusione della cultura della pace e del dialogo all’interno del territorio. La proposta si basa sui principi dell’autonomia e sulla tutela della comunità locale, e mira a sensibilizzare le istituzioni e i cittadini su questi temi. La mozione è stata discussa e sarà valutata nelle prossime sedute.

I consiglieri comunali Orazio Grasso, Simona Latino e Bruno Brucchieri, hanno presentato una mozione per la promozione della cultura della pace e del dialogo nel territorio comunale, nel solco dei valori autonomisti e della comunità locale. Un'iniziativa che si inserisce in un quadro.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate San Giovanni, il Consiglio comunale approva una mozione per la tutela del Punto nascita della GrucciaArezzo, 06 marzo 2026 – Il Consiglio comunale di San Giovanni Valdarno ha approvato ieri una mozione che impegna il sindaco e la giunta a portare... Bagnoli, consiglio comunale sulla Coppa America: tafferugli e proteste nel giorno del “dialogo”Quartiere blindato da centinaia di poliziotti, tafferugli sotto la sede della Municipalità: un fermo ed un poliziotto ferito. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Consiglio comunale del 9 aprile; La mozione di sfiducia è stata bocciata, il sindaco Corbo resta in carica; Sant’Elpidio a Mare, discarica Castellano in Consiglio comunale: mozione condivisa contro l’ampliamento; Questo pomeriggio si riunisce il Consiglio comunale di Sassari. Consiglio Comunale approva mozione di Coraggio Comiso per l’intitolazione luogo pubblico ad Alfonso GiordanoComiso, 15 aprile 2026 - Il Consiglio comunale di Comiso, nella seduta di giovedì scorso, ha approvato all'unanimità la mozione per l'intitolazione di un ... radiortm.it Discarica Castellano, in Consiglio comunale una mozione condivisa sull’ampliamentoFocus su ambiente e salute Sarà discussa nel Consiglio comunale del 17 aprile 2026 alle ore 18.00 la mozione relativa al progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in località ... youtvrs.it Il post-consiglio comunale nelle parole di Salvatore Loschiavo e Busto Rinasce - facebook.com facebook