Oggi si terrà una riunione straordinaria del Consiglio di una federazione sportiva, durante la quale il presidente annuncerà il nome del nuovo segretario. La decisione arriva in seguito a recenti sviluppi legati a un'indagine riguardante un caso di uso di sostanze vietate. La riunione si svolgerà in un clima di attesa e tensione, con i membri pronti a discutere le prossime mosse.

Il caso cimice-Fidal avrà degli effetti immediati. Il rapporto con il segretario generale Alessandro Londi, in carica dal 2021 e presso il cui ufficio il 9 aprile è stato trovato il microfono ambientale incriminato, verrà presto interrotto, con una possibile risoluzione consensuale che eviterebbe strascichi relativi alla buonuscita. A Londi, legato al presidente Stefano Mei da un lungo rapporto di fiducia, rapporto da qualche tempo venuto meno, è tra l’altro imputato un controllo non appropriato dell’operato di dirigenti esterni al consiglio incaricati di gestire i fondi destinati al “Progetto Pista 2.0 - Piano di Sviluppo Talento” finanziato nell’ambito del bando Sport e Salute e dedicato alla promozione dell’attività di base e giovanile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il caso Fidal-cimice: cambia il segretario

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