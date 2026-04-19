Atletica altro caso di spionaggio | cimice nella stanza del segretario Fidal Arriva la polizia

Si è verificato un nuovo episodio nel mondo dell’atletica, questa volta coinvolgendo la Federazione e il segretario. Durante un’ispezione, è stata trovata una cimice nella stanza di lavoro, e successivamente sono intervenute le forze dell’ordine. Questo caso si aggiunge a quanto già emerso in passato, tra controlli su atleti e altre vicende legate a indagini giudiziarie.

Dopo il caso del fratello di Tortu, Giacomo, sotto inchiesta per aver fatto controllare Marcell Jacobs, un altro caso di spionaggio scuote la Fidal. Secondo Repubblica nella stanza del segretario generale della Fidal, Alessandro Londi, è stata trovata una cimice. Sul caso il presidente Stefano Mei ha convocato ieri un consiglio federale urgente, in videoconferenza. Secondo alcune indiscrezioni Londi potrebbe lasciare presto la federatletica. Il caso è esploso nei giorni scorsi, quando negli uffici romani di via Flaminia Nuova la polizia è arrivata, allertata da alcuni dipendenti. Nella stanza di Londi è stata trovata una microspia, che potrebbe essere stata piazzata anche dall’autorità giudiziaria dopo le tensioni che si sono scatenate all’interno della Federazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atletica, altro caso di spionaggio: cimice nella stanza del segretario Fidal. Arriva la polizia Notizie correlate Spionaggio nella Federazione di atletica, trovata una cimice nell’ufficio del Segretario: torna l’ombra dei dossieraggi e del caso EqualizeL’ombra del dossieraggio e delle intercettazioni abusive torna a scuotere l’atletica leggera italiana, ricollegandosi idealmente al terremoto del... Leggi anche: Ilaria Salis, la polizia nella stanza d'albergo dell'europarlamentare prima del corteo a Roma. «Atto dovuto, segnalazione da altro Paese» Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cengarle 3859 nei 300 Allieve; Bolt e Gout: il confronto inevitabile (con tutte le cautele del caso); L'Atletica 85 Faenza scalda i motori e si prepara alla stagione estiva con le prime prove outdoor; Da sfida per pochi ad avventura di massa: 130 anni dalla prima maratona, un mondo a parte dell’atletica. Atletica, altro caso di spionaggio: cimice nella stanza del segretario Fidal. Arriva la poliziaDopo l'inchiesta legata al fratello di Filippo Tortu e ai controlli su Jacobs, un nuovo episodio scuote la Federatletica. Il presidente Mei ha convocato un consiglio federale urgente ... msn.com Spionaggio nella Federazione di atletica, trovata una cimice nell’ufficio del segretario: torna l’ombra dei dossieraggi e del caso EqualizeDopo lo scandalo Equalize e i dossieraggi contro Marcell Jacobs, scoppia il caso nella sede della Fidal. La polizia nell'ufficio del segretario generale Londi, il presidente Mei convoca il Consiglio d ... msn.com L’atletica delle spie: trovata una cimice nella sede della Fidal x.com Domenica 19 aprile l’iniziativa organizzata da Atletica 3V: sport, partecipazione e memoria per ricordare Stella e il suo impegno contro la violenza sulle donne LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/04/a-caravate-il-3-memorial-maria-stella-corsa-e-camm - facebook.com facebook