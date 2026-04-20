Mei e la cimice nella sede della Fidal | Tutto molto strano bonificheremo il palazzo

Il presidente della Federazione italiana di atletica leggera ha dichiarato che il palazzo sarà sottoposto a una bonifica dopo l'intervento della polizia, intervenuta in seguito alla scoperta di una microspia nell’ufficio del segretario. Ha aggiunto di non essere stato preventivamente avvisato dell’intervento e ha definito la situazione come “molto strana”. La polizia ha eseguito le verifiche nel quadro di un’indagine ancora in corso.

"A me viene da sorridere". Il presidente Stefano Mei reagisce così quando gli chiediamo un commento sull’ultimo “cimice gate” della Federatletica. Dopo quello - pesante - che ha coinvolto Giacomo Tortu, il fratello del campione olimpico Filippo che ora rischia il processo con l’accusa di aver spiato illecitamente Marcell Jacobs, adesso c’è un caso legato al segretario generale della Fidal, Alessandro Londi: nella sua stanza, poco più di dieci giorni fa, è stata trovata una cimice, pare nascosta anche in modo piuttosto maldestro. Era il 9 aprile e Mei, di rientro dall’incontro con il Santo Padre, nota una pattuglia della polizia nella sede federale di via Flaminia.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mei e la cimice nella sede della Fidal: "Tutto molto strano, bonificheremo il palazzo" Notizie correlate Atletica, trovata una cimice negli uffici della FIDAL. Stefano Mei: “Sono tranquillo”Secondo quanto riportato da “La Repubblica“, una cimice sarebbe stata trovata nell’ufficio del segretario generale della FIDAL, Alessandro Londi:... Atletica, altro caso di spionaggio: cimice nella stanza del segretario Fidal. Arriva la poliziaDopo il caso del fratello di Tortu, Giacomo, sotto inchiesta per aver fatto controllare Marcell Jacobs, un altro caso di spionaggio scuote la Fidal. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mei e la cimice nella sede della Fidal: Tutto molto strano, bonificheremo il palazzo; Cimici nella sede Fidal, Mei 'tranquillo per me e la federazione'; Atletica, trovata una cimice negli uffici della FIDAL. Stefano Mei: Sono tranquillo; Cimice Fidal nell’ufficio di Londi, Mei: nessun esposto. Mei e la cimice nella sede della Fidal: Tutto molto strano, bonificheremo il palazzoA me viene da sorridere. Il presidente Stefano Mei reagisce così quando gli chiediamo un commento sull’ultimo cimice gate della Federatletica. Dopo quello - pesante - che ha coinvolto Giacomo ... gazzetta.it Cimici nella sede Fidal, Mei: 'Tranquillo per me e la federazione'E' il commento all'ANSA di Stefano Mei, n.1 della Federazione italiana atletica leggera (Fidal), in relazione alla 'spy story' emersa nelle ultime ore. ansa.it Stefano Mei: “La microspia in sede alla Fidal non è un affare interno. L’atletica ha tanti nemici” x.com Stefano Mei - facebook.com facebook