Un articolo pubblicato dall'Atlantic riporta che il direttore dell’FBI avrebbe avuto problemi di alcolismo, con comportamenti che includerebbero frequenti episodi di ubriachezza. Secondo quanto riportato, avrebbe manifestato una tendenza a bere fino a raggiungere lo stato di ebbrezza. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di vicende legate alla sua condotta personale. La faccenda viene trattata senza commenti ufficiali o conferme da parte dell’ente.

Secondo un'inchiesta dell'Atlantic ha la tendenza a bere fino a ubriacarsi: è l'ultimo di una lunga serie di problemi per Kash Patel L’Atlantic ha pubblicato un’inchiesta che racconta i problemi di alcolismo di Kash Patel, il capo dell’FBI, la principale agenzia investigativa federale statunitense. Patel ha fatto causa alla rivista, sostenendo di essere stato diffamato, ma questo è solo l’ultimo problema che affronta da quando ha ottenuto l’incarico, a febbraio del 2025: molte persone a lui vicine ritengono che potrebbe essere presto licenziato, e anche lui è diventato paranoico a riguardo. L’inchiesta dell’Atlantic è firmata...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il capo dell’FBI ha problemi di alcolismo?

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