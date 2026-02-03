Trump è una catastrofe ma non avete idea di quanto lo sia il capo dell’Fbi

Da linkiesta.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La visita di Kash Patel a Londra a maggio, per partecipare alla riunione annuale dei vertici delle agenzie di sicurezza dei Paesi dell’alleanza Five Eyes, ha fatto molto parlare. Mentre si discuteva di questioni di intelligence, si è scoperto che il capo dell’Fbi è considerato molto più problematico di Trump, che ormai molti definiscono una vera catastrofe. La sua presenza e le sue azioni suscitano preoccupazioni tra gli alleati e alimentano nuovi scontri nel mondo della sicurezza.

La missione londinese di Kash Patel a maggio per l’annuale riunione dei vertici delle agenzie della sicurezza interna dei Paesi membri dell’alleanza Five Eyes aveva già alimentato un articolo del New York Times. A novembre il giornale americano aveva rivelato una promessa non mantenuta dall’uomo voluto dal presidente statunitense Donald Trump per il prestigioso e critico incarico di capo del Federal Bureau of Investigation. L’omologo britannico, Ken McCallum, direttore generale del Security Service (o MI5), aveva chiesto a Washington di proteggere il lavoro di un funzionario FBI nella capitale britannica, incaricato di tecnologie di sorveglianza utili a monitorare la nuova ambasciata cinese vicino alla Torre di Londra; Patel aveva dato rassicurazioni; ma alla fine quel ruolo è stato cancellato per i tagli al budget imposti dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

trump 232 una catastrofe ma non avete idea di quanto lo sia il capo dell8217fbi

© Linkiesta.it - Trump è una catastrofe, ma non avete idea di quanto lo sia il capo dell’Fbi

Approfondimenti su Kash Patel

“L’Fbi è una nave alla deriva”. Il dossier dei veterani federali che punta il dito sul capo Patel, fedelissimo di Trump

Usa, archiviate le indagini contro l’ex capo dell’Fbi e la procuratrice di New York

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Kash Patel

Argomenti discussi: Trump: Ho chiesto a Putin di non attaccare Kiev per una settimana, ha accettato - Merz e Zelensky: bene gli sforzi per una tregua; Nuovi attacchi russi in Ucraina all’indomani dell’annuncio di Trump di una pausa; L’ingombro principale resta l’Europa; Trump: Mosca non attaccherà strutture energetiche per una settimana.

Trump, predatore senza più predeIl Fatto Quotidiano. Di Pino Arlacchi. Ma chi è davvero Donald Trump? È troppo facile sbarazzarsi dell’interrogativo con la scorciatoia cognitiva della ... infopal.it

trump è una catastrofeDonald Trump: I Grammy sono spazzatura. E minaccia il presentatore: Preparati, mi divertirò con teIl presidente americano minaccia una causa contro Trevor Noah, che presentando la serata dei premi musicali ha fatto riferimento alla sua presenza ... huffingtonpost.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.