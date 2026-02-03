La visita di Kash Patel a Londra a maggio, per partecipare alla riunione annuale dei vertici delle agenzie di sicurezza dei Paesi dell’alleanza Five Eyes, ha fatto molto parlare. Mentre si discuteva di questioni di intelligence, si è scoperto che il capo dell’Fbi è considerato molto più problematico di Trump, che ormai molti definiscono una vera catastrofe. La sua presenza e le sue azioni suscitano preoccupazioni tra gli alleati e alimentano nuovi scontri nel mondo della sicurezza.

La missione londinese di Kash Patel a maggio per l’annuale riunione dei vertici delle agenzie della sicurezza interna dei Paesi membri dell’alleanza Five Eyes aveva già alimentato un articolo del New York Times. A novembre il giornale americano aveva rivelato una promessa non mantenuta dall’uomo voluto dal presidente statunitense Donald Trump per il prestigioso e critico incarico di capo del Federal Bureau of Investigation. L’omologo britannico, Ken McCallum, direttore generale del Security Service (o MI5), aveva chiesto a Washington di proteggere il lavoro di un funzionario FBI nella capitale britannica, incaricato di tecnologie di sorveglianza utili a monitorare la nuova ambasciata cinese vicino alla Torre di Londra; Patel aveva dato rassicurazioni; ma alla fine quel ruolo è stato cancellato per i tagli al budget imposti dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump è una catastrofe, ma non avete idea di quanto lo sia il capo dell’Fbi

