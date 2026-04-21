Da tempo i retelling di miti antichi trovano grande spazio nella letteratura contemporanea. In Italia, recentemente, si è assistito a un deciso incremento di pubblicazioni che rielaborano storie classiche con nuovi approcci narrativi. Tra queste, un testo che ripropone il racconto di Penelope, scritto dall’autrice canadese Margaret Atwood, si distingue per il suo stile originale e per la reinterpretazione della figura femminile immersa nelle lunghe attese.

Da anni ormai i retelling mitologici hanno estrema fortuna letteraria. In Italia un punto di svolta nella fama di queste ri-narrazioni del mito lo ha segnato Madeline Miller con i suoi romanzi La canzone di Achille (2013) e Circe (2019), titoli diventati virali sul cosiddetto BookTok – la community di lettori su TikTok – che hanno aperto la strada a molti altri libri dello stesso genere, anche quelli scritti e pubblicati anni prima. È proprio questo il caso della breve opera I l canto di Penelope di Margaret Atwood, pubblicato per la prima volta nel 2005. La vicenda del sudario è divenuta quasi immediatamente leggenda. Di un lavoro che non finisce mai si dice che è «la tela di Penelope».🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - IL CANTO DI PENELOPE: un retelling di Margaret Atwood

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