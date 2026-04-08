C on la serie The Testaments ritorna l’inquietante e realissimo universo di Margaret Atwood. L’atteso sequel di The Handmaid’s Tale, da oggi in streaming su Disney+ Plus con i primi 3 episodi (poi uno, ogni mercoledì, per un totale di 10) è – per ora – un racconto di formazione che incanta e spaventa. Le protagoniste sono Agnes (Chase Infiniti) e Daisy (Lucy Halliday), due adolescenti inghiottite dai dogmi di Gilead per crescere nell’ignoranza e nel culto del matrimonio. Sebbene porti con sé un’aria più ironica e fanciullesca, la serie mantiene la medesima cupezza e atmosfera aberrante del Racconto dell’ancella. Margaret Atwood: autrice de “Il racconto dell’ancella” e “Alias Grace” X Leggi anche › The Handmaid’s Tale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il sequel di "I racconti dell'ancella" di Margaret Atwood è un affresco di un mondo in fiamme fin troppo simile al nostro

Nazione Futura di Giubilei impugna il simbolo Futuro Nazionale depositato da Vannacci: “Troppo simile al nostro”Il 14 settembre 2023 – a meno di un mese dall’inizio delle polemiche per la pubblicazione de “Il Mondo al contrario“ – era stata la prima...

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The Testaments, il sequel di The Handmaid's Tale è l'angosciante racconto di come nascono le ribelli adolescenti di GileadLa serie su Disney+, si concentra sulle generazioni più giovani delle donne che sfidano il regime fondato sul patriarcato dei racconti di Margaret Atwood, descrivendo un futuro che oggi appare vicino ... wired.it

«The Testaments», arriva la serie distopica sequel di The Handmaid's TaleDi nuovo basato sul romanzo di Margaret Atwood e creato da Bruce Miller, lo show arriva in streaming su Disney+ dall'8 aprile ... corriere.it

Su Disney+ è approdato il sequel di “The Handmaid’s Tale” scritto da Margaret Atwood nel 2019 sulla scia del grande successo della prima serie con Elisabeth Moss - facebook.com facebook