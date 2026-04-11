Ad aprile, il nome di Margaret Atwood torna a essere sotto i riflettori grazie alla sua opera più celebre,

Aprile, ha un nome preciso: Margaret Atwood. Autrice del mese per NerdPool, non è una scelta casuale, e forse non poteva capitare in un momento più giusto. Perché Il racconto dell’ancella non è solo uno di quei libri che restano importanti nel tempo: è uno di quelli che, a distanza di anni, cambiano significato. E nel 2026 quel significato pesa più che mai. Anche perché, l’universo di Gilead è tornato. Dall’8 aprile è disponibile la visione di The Testaments sulla piattaforma streaming Disney+. Un ritorno che non sa di nostalgia, ma quasi di necessità. Perché rileggere oggi Il racconto dell’ancella non dà la sensazione di guardare indietro, ma piuttosto di osservare qualcosa che, in forme diverse, sta succedendo proprio adesso, nel mondo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - MARGARET ATWOOD: Il racconto dell’ancella tra libro e serie tv

Il sequel di "I racconti dell'ancella" di Margaret Atwood è un affresco di un mondo in fiamme fin troppo simile al nostroCon la serie The Testaments ritorna l’inquietante e realissimo universo di Margaret Atwood.

MARGARET ATWOOD: tutti i libri pubblicati in Italia (e perché leggerli oggi)Se il nome di Margaret Atwood ti fa pensare subito a Il racconto dell’ancella, sei in buona compagnia.

Do You NEED to Watch The Handmaid’s Tale Before The Testaments Explained

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The Testaments, recensione: ritorno a Gilead con Chase InfinitiLa recensione di The Testaments, lo spin off di The Handmaid's Tale basato sull'omonimo romanzo di Margaret Atwood. cinefilos.it

La serie su Disney+, si concentra sulle generazioni più giovani delle donne che sfidano il regime fondato sul patriarcato dei racconti di Margaret Atwood, descrivendo un futuro che oggi appare vicino (e fa paura) - facebook.com facebook

La serie su Disney+, si concentra sulle generazioni più giovani delle donne che sfidano il regime fondato sul patriarcato dei racconti di Margaret Atwood, descrivendo un futuro che oggi appare vicino (e fa paura) x.com