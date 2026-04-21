Il cane Choco investito e ucciso ad Arezzo individuata l'auto che lo ha travolto | accertamenti in corso

Durante la giornata di Pasquetta, un cane è stato investito e ucciso da un'auto ad Arezzo. Le forze dell'ordine stanno lavorando per identificare il conducente del veicolo coinvolto nell'incidente. Sono in corso verifiche per stabilire l'identità del responsabile e recuperare eventuali elementi utili alle indagini. La polizia sta inoltre cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e di raccogliere testimonianze sulla vicenda.

Accertamenti in corso per identificare chi guidava l’auto che il giorno di Pasquetta ha travolto e ucciso ad Arezzo il cane Choco. Da chiarire dinamica e responsabilità: il padrone ha raccontato che, dopo avergli fatto cenno di rallentare, il conducente della vettura ha investito volontariamente l'animale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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